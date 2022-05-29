Губернатор Гайдай пишет что Северодонецк под контролем Украины. Россияне остаются в отеле "Мир", вглубь города продвинуться не могут.

"Кадыров лжет, его тик-тиктокеры - это сплошное позорище", - прокомментировал глава области вчерашнее заявление главы Чечни о захвате Северодонецка.

По словам Сергея Гайдая к ВСУ в Луганской области подошли подкрепления. Он сообщил, что ВСУ выбили врага из Тошковки и закрепились в ней.

В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса "Лисичанск-Бахмут" теперь меньше простреливается. Гуманитарные грузы по ней проезжают.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.