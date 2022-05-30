Эвакуация из Луганской области остановлена из-за того, что оккупанты обстреляли транспорт, который направлялся забирать людей. В результате обстрела погиб французский журналист.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию", – написал он.

Из пресс-карты, которую опубликовал Гайдай, стало известно, что погибший журналист - сотрудник телеканала BFMTV Леклерк Имхофф.

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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