По утренней сводке Генштаба на Донбассе и в Харьковской области никаких существенных изменений не произошло.

Соответствующая сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

В ней сообщается, что штурм Северодонецка продолжается, противник пытается закрепиться в Лимане. Произвел несколько безуспешных атак от Попасной в направлении трассы Лисичанск-Бахмут.

А вот на севере Херсонской области украинские войска продолжают контрнаступление.

Вчера сообщалось о том, что противник по левому берегу Ингульца отошел на позиции в районе сел Андреевка, Лозовое и Белогорка.

А сегодня Генштаб заявил, что россияне отошли еще дальше - к Костромке. Это примерно восемь километров от реки Ингулец (на карте).

Теперь россияне перебрасывают резервы на это направление, сообщают ВСУ.

Ранее президент Владимир Зеленский кратко оценил военную ситуацию на востоке Украины. По его словам, РФ увеличила число военной техники и людей на Донбассе.

"На востоке Украины есть риски, вызовы, есть шаги по желанию со стороны российской армии окружить нашу, есть большое увеличение военной техники и людей со стороны РФ, есть концентрированный контингент группировки: артиллерия, танки, броня, техника", - сказал Зеленский.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщал, что на территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов и пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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