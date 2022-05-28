Предстоящая неделя на донбасском фронте будет решающей. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Николай Сунгуровский в эфире телемарафона.

"Эта неделя будет решающей. Потому что в бой кинут уже последние резервы именно для того, чтобы в короткие сроки добиться там хоть какой-то победы. И то, что они сокращают свои аппетиты по окружению большой группировки наших войск, применяют тактику малых котлов, это как раз говорит о том, что их цели начинают сужаться. Я не думаю, что им удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Наши войска, я думаю, удержатся. Для этого принимаются все меры. И кроме того необходимо учитывать, что у нас угрожающим остается еще и южное направление. Сейчас из Крыма перебрасываются и авиация, и войска, и артиллерия для того, чтобы расширить зону боевых действий там и уже полностью выйти на границы Херсонской области. Там еще мы сдерживаем удары, но на самом деле нам необходима срочная военно-техническая помощь Запада", - говорит Сунгуровский.

Ранее The New York Times написало, что наступление России на Донбассе, куда она перебрасывает дополнительную военную технику, может быть последним в войне. Издание отмечает, что Россия за месяц добилась лишь постепенного продвижения на востоке, а украинцам удалось отбить позиции за Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.