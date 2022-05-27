Советник главы Офиса президента сделал несколько заявлений относительно ситуации на фронте в эфире у журналиста Фейгина. "Страна" выбрала самые главные пункты из заявлений Арестовича.

1. Советник главы ОП не верит в новое наступление России на Киев, так как, по его мнению, Лукашенко и его армия в этом Путину не поможет.

"Даже если Александр Григорьевич пообещает Москве 20 тысяч белорусского войска, вы... оглянетесь направо-налево и можете обнаружить, что их нет", - сказал он.

Что касается создания в Беларуси ополчения, то Арестович полагает, что Лукашенко создаёт его против России.

2. Подтвердил, что противник вошёл в Северодонецк.

"Ворвались и закрепились российские части в районе гостиницы "Мир" и автовокзала. Это достаточно неприятный симптом, и хотя наши штурмуют с целью выбить, они вроде пока удерживают. Это значит уже переход к городским боям. Это неприятная история для нас, но еще более неприятная для русских. Потому что наступающие в городских боях несут огромные потери".

3. "На Херсонском не то соотношение сил для российского наступления, скорее они даже будут выгребать там".

4. На Запорожском возможно продвижение россиян на север, но "под Гуляй-полем у них совсем не ладится".

5. "Авдеевка - 5 сутки идёт попытка наступать".

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.