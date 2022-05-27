На границе с Украиной активизировались войска Беларуси.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях около 7 батальонов ВС РБ усиливают участок украинско-белорусской границы.

Также в Гомельской области рядом с границей Украины развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава армии Беларуси.

Тем временем, портал "Беларускі Гаюн" сообщает, что учения белорусской армии продлены как минимум до 4 июня.

Об этом говорит график проведения учений на полигонах Беларуси.

Также портал отмечает, что участились случаи ночных учений на полигонах, наблюдается увеличение лётной активности вертолётов. Отрабатывают манёвры, посадку на различной местности.

Вертолёты замечены на полигоне Борисовский и на военном аэродроме Осовцы. Ранее в этих местах вертолётной активности не наблюдалось. Кроме того, участились тренировки высадки ВДВ.

Ранее российское издание "Медуза" сообщило, что в Кремле вновь заговорили о взятии Киева. Если такие планы есть, то они потребуют, очевидно, создание новой ударной группировки в Беларуси для атаки на Киев с северо-западного направления.

Также "Страна" сообщала, что замминистра обороны Украины Маляр заявила, что угроза Киеву будет всегда, потому что завоевание столицы – самый быстрый способ завоевать Украину.