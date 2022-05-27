Беларусь с 1 июня по 31 августа ограничивает доступ в пограничную полосу в трех районах у границы с Украиной.

Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет республики.

"Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в сообщении погранведомства.

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