Украинские войска продолжают удерживать территории если не на окраинах Лимана, что на севере Донецкой области, то непосредственно вокруг Лимана.

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Также он сообщил, что русские пытались наступать со стороны Изюма на Богородичное, что севернее Славянска, но неудачно.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.