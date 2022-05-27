Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска провели удачную контратаку в районе села Давыдов Брод Херсонской области.

По его словам, последствием контратаки может стать отрезание группировки российских войск под Кривым Рогом от Херсонской группировки.

Советник главу ОПУ сообщил, что именно в этом районе был сбит российский самолет, о котором сообщалось в сводке Генштаба.

Ранее еще один советник из ОПУ заявил, что контрнаступление на Херсон произойдет "не раньше, чем через месяц, не позже, чем через год".

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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