Через полтора-два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление.

Такой прогноз в интервью изданию Meduza дал Руслан Левиев, глава российской группы расследователей Conflict Intelligence Team.

"Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у ВСУ уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, украинские военные начнут с Донбасса и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии", - прогнозирует Левиев.

Также он оценил текущую ситуацию на фронте.

"Сейчас операция перешла к формату локальных боев. Российская армия в очередной раз пытается создать окружение в Донбассе. В разные периоды этой войны российские войска пытались сделать разного размера "клещи". Но ни одного реального случая успеха я не знаю, разве что "Азовсталь", которую с натяжкой можно назвать окружением. Каждый раз их планы проваливались. Сейчас они делают прорыв в Попасной, пытаются замкнуть кольцо. Все идет к затягиванию процесса. Мобилизацию проводить не хотят. Видимо, поэтому говорят о законе, который позволяет подписать контракт, даже если тебе больше 40 лет. Но без мобилизации они ничего не изменят", - сказал расследователь.

Conflict Intelligence Team - группа независимых расследователей, которая изучает передвижение военной техники во время вторжения России в Украину. С начала войны команда отслеживает, что происходит на фронте, и дает ежедневные сводки о ходе боев.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что война в Украине входит в финальную фазу, которая может сопровождаться большими потерями. По словам Подоляка, в ходе этой фазы Украина готовится начать контрнаступление.

Ранее мы писали, что основатель российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что от 20 до 40% контрактников, которые повоевали в Украине и были выведены в Россию, отказываются повторно идти в бой.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.