Украинский истребитель МиГ-29 сбил вражески истребитель в небе над Херсоном.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Сегодня около 14:00 украинский истребитель МиГ-29 в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в небе над Украиной был сбит и в результате погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Он имел высокий класс летчика-снайпера.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.