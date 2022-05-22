Масштабного контрнаступления ВСУ не будет, потому что это не соответствует тактике и стратегии украинской армии в этой войне. Такое мнение озвучил в эфире телемарафона военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



Нынешняя основа тактики ВСУ - это оборонные действия: остановка продвижения врага, уничтожение его передовых подразделений.

Контрнаступление ВСУ начинается на тех направлениях, где российские войска уязвимы и уже не могут удерживать позиции. Именно такую тактику ВСУ использовали в Киевской, Черниговской и Сумской области, а сейчас они ее реализуют в Харьковской области, говорит Коваленко.



ВСУ выбрали именно такую тактику, поскольку она позволяет избежать больших потерь среди личного состава и техники и минимизирует жертвы среди мирного населения, заключает эксперт.

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