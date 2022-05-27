Президент Парламентской ассамблеи НАТО, весенняя сессия которой открылась в Вильнюсе, Джеральд Конноли не считает выходом из ситуации в связи с войной в Украине передачу Киеву военных средств, которые обеспечили бы контроль над воздушным пространством страны.

"Мы должны искать другие варианты осуществления Украиной данного контроля", - сказал он.

По мнению Конноли, действия альянса должны быть направлены не на эскалацию конфликта, а на его завершение.

Джеральд Конноли - конгрессмен от правящей Демпартии США.

Напомним, по данным ВСУ, армия РФ наращивает авиационное присутствие вокруг границ Украины.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал одной из ключевых проблем украинской армии на сегодня отсутствие поставок с Запада ракетных систем залпового огня дальнего радиуса действия, которые у ВСУ закончились.

Также "Страна" сообщала, что Москва пригрозила западным странам, что поставки в Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации.