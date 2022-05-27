Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что РФ добивается медленного, но ощутимого прогресса в войне с Украиной.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

"Я боюсь, что Путин, ценой больших затрат для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", - сказал он.

Также Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с большего расстояния.

"РСЗО позволит им защитить себя от этой очень жестокой российской артиллерии", - заявил Джонсон.

Кроме того, он снова сравнил президента РФ Владимира Путина с крокодилом.

"Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Этому парню совершенно нельзя доверять", - сказал Джонсон.

Напомним, по информации CNN, США на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут РСЗО MLRS.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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