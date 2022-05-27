На следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него могут войти реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS, которые ранее Офис президента запрашивал для военной деблокады Черного моря.

Об этом сообщает CNN.

По информации CNN, администрация Байдена готовится увеличить количество вооружений, которые она предлагает Украине, отправив передовые ракетные системы большой дальности, поскольку, по словам многих официальных лиц, они становятся главным запросом Украины.

"Администрация склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе", - сообщает канал.

Также уточняется, что администрация Байдена в течение нескольких недель колебалась, стоит ли отправлять запрашиваемые РСЗО на фоне опасений, высказанных в Совете национальной безопасности США, что Украина может использовать системы для проведения наступательных атак на территории России.

Напомним, ранее глава МИД Украины Кулеба заявлял, что Украина не освободит Херсон, а ситуация на Донбассе ухудшится, если Киев не получит системы MLRS.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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