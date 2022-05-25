Джонсон признал участие в "локдаунных" вечеринках. На них издевались над теми, кто хотел помешать празднику
В Британии после публикации полной версии доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, премьер Борис Джонсон заявил, что признает ошибки. Но его критики требуют отставки.
Об этом пишет BBC.
"Я принимаю на себя полную ответственность за свои ошибки, - сказал премьер. - Я надеюсь, что сегодня, помимо извлечения уроков из доклада Сью Грей, мы сможем двигаться дальше и сосредоточиться на приоритетах британского народа", - заявил он.
Ситуация усугубляется тем, что ранее Джонсон пытался откреститься от участи в вечеринках. Теперь он говорит, что пытался смягчить ситуацию.
Немедленной отставки премьера потребовали лейбористы и глава фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд.
В отчете по расследованию о вечеринках Джонсона говорится следующее:
- сотрудники часто проводили вечеринки, толпились в комнатах и не убирали мусор;
- нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях;
- некоторым приходилось оставаться в резиденции премьер-министра на ночь;
- издевались над теми, кто пытался мешать происходящему;
- сам премьер-министр Джонсон часто бывал на вечеринках и выпивал.
Напомним, мы также писали о том, что 14 января в Лондоне под резиденцией премьер-министр Великобритании местные устроили креативную акцию, которая вызвана скандалом вокруг участия Джонсона в вечеринке во время карантинных ограничений.
Кроме того, 23 мая сообщалось о том, что Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина.