В Британии после публикации полной версии доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, премьер Борис Джонсон заявил, что признает ошибки. Но его критики требуют отставки.

Об этом пишет BBC.

"Я принимаю на себя полную ответственность за свои ошибки, - сказал премьер. - Я надеюсь, что сегодня, помимо извлечения уроков из доклада Сью Грей, мы сможем двигаться дальше и сосредоточиться на приоритетах британского народа", - заявил он.

Ситуация усугубляется тем, что ранее Джонсон пытался откреститься от участи в вечеринках. Теперь он говорит, что пытался смягчить ситуацию.

Немедленной отставки премьера потребовали лейбористы и глава фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд.

В отчете по расследованию о вечеринках Джонсона говорится следующее:

сотрудники часто проводили вечеринки, толпились в комнатах и не убирали мусор;

нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях;

некоторым приходилось оставаться в резиденции премьер-министра на ночь;

издевались над теми, кто пытался мешать происходящему;

сам премьер-министр Джонсон часто бывал на вечеринках и выпивал.

Напомним, мы также писали о том, что 14 января в Лондоне под резиденцией премьер-министр Великобритании местные устроили креативную акцию, которая вызвана скандалом вокруг участия Джонсона в вечеринке во время карантинных ограничений.

Кроме того, 23 мая сообщалось о том, что Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина.