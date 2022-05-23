Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина.

Об этом пишет издание Guardian.

На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов.

Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, премьер смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.

По данным Guardian, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса за то, что он позволил "культуру употребления алкоголя на работе", которая после переросла в вечеринки во время карантина.

Напомним, по данным СМИ, 18 декабря 2020 года, в разгар зимнего локдауна, в резиденции премьера Великобритании была проведена рождественская вечеринка. Это случилось всего через два дня после того, как в Лондоне были введены самые жесткие ограничительные меры.

Ранее мы писали, что премьера Британии Бориса Джонсона призывают уйти в отставку из-за незаконных вечеринок в разгар локдауна.