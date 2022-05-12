В настоящее время возвращение к нормальным отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в интервью LBC.

Отвечая на вопрос, могут ли президента РФ снова принять на мировой арене в случае его раскаяния, Джонсон высказал убеждение, что сейчас раскаяние далось бы Путину трудно.

"Я полагаю, нет ничего невозможного, но, хоть тресни, я не понимаю, как мы можем вернуться к нормальным отношениям с Путиным сейчас", - заявил Джонсон.

По его словам, мир рискует повторить ситуацию 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. При этом мир высказал осуждение, но продолжал вести переговоры с президентом РФ.

"И Путин воспользовался этим, чтобы всадить нож в Украину ... Если бы украинцы сейчас заключили какое-либо соглашение с Путиным, есть риск, что он поступил бы точно так же, и украинцы это знают. Так что краткий ответ - нет. Никакого возврата к нормальным отношениям", - заключил Джонсон.

Также Джонсон заявил, что Украина не представляла "абсолютно никакой мыслимой угрозы для России, и тем не менее подверглась злобному и неспровоцированному нападению".

Напомним, Джонсон призвал Макрона не вести переговоры на условиях России и не идти ей на уступки.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.