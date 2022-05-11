Президент РФ Владимир Путин не планирует направлять соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, этого не планируется. Это не планируется, все-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в заключительной стадии существования Советского союза у него была своя роль политическая, это мы хорошо помним, ну а его вклад в становление Украины надо оценивать все-таки самим украинцам, а не россиянам", - сказал Песков.

Напомним, о смерти Леонида Кравчук стало известно вчера. Ему было 88 лет. До этого у Кравчука были серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году Леониду Кравчуку сделали стентирование сердца. В прошлом году он перенес еще одну операцию на сердце.

В октябре 2021 года советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Кравчук все ещё проходит лечение в Германии и в ближайшее месяцы, вероятно, в Украину не вернётся.

В ноябре Дмитрий Гордон сообщил, что Кравчук пошел на поправку и начал говорить.

Больше известий о состоянии здоровья бывшего президента не поступало.

"Страна" ранее подробно рассказывала, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук.