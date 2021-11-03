Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, который проходит реабилитацию после сложной операции в Германии, идет на поправку: он уже говорит и интересуется событиями в Украине.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

"Слава Богу Леонид Макарович идет на поправку, он начал говорить, интересуется событиями в Украине. Дай Бог, месяца 2-3 и все будет хорошо", - сказал Гордон.

Напомним, в июне стало известно, что 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце, оперировали его в Киеве. После операции его состояние оценивалось как сложное, он не мог самостоятельно дышать и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сентябре стало известно, что Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

Между тем, советник главы Офиса президента Арестович ранее уже говорил, что Кравчук, вероятно, не будет участвовать в работе ТКГ еще довольно долго. Его возвращения не ждут до ноября - конца декабря текущего года.

Кроме того, Арестович заявлял, что до 2022 года обязанности Кравчука в ТКГ будет исполнять его заместитель Мережко.