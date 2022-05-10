Умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчука не стало 10 мая в 17:00 по киевскому времени. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. 10 января 2022 года Кравчук отметил 88-летие.

В конце июня тогда еще 87-летний Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, так как перенес операцию на сердце. Операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

После операции экс-президент более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

Позже стало известно, что оперировали политика в Киевском центре сердца. Руководил операцией известнейший кардиохирург Борис Тодуров, которого в свое время Кравчук очень хвалил. Вскоре экс-президента увезли на реабилитацию в Германию, а его родственники запретили сообщать о его самочувствии.

В октябре советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Кравчук все ещё проходит лечение в Германии и в ближайшее месяцы, вероятно, в Украину не вернётся.

В ноябре журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Кравчук пошел на поправку и начал говорить.

Больше известий о состоянии здоровья бывшего президента не поступало. Видимо, значительных улучшений не происходило.

За шесть дней до Кравчука скончался Станислав Шушкевич - первый президент Беларуси, с которым Кравчук подписывал Беловежские соглашения о роспуске СССР.

Теперь ни одного из их подписантов нет в живых (Борис Ельцин умер еще в 2007 году).

Шушкевичу, как и Кравчуку, на момент смерти исполнилось 88 лет.

Напомним, президентские полномочия Леонид Кравчук исполнял с 5 декабря 1991 года до 19 июля 1994 года.