Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо к украинским детям, в котором он выразил уверенность в том, что Украина выиграет войну.

Скриншоты письма на украинском языке обнародованы в Instagram-аккаунте Джонсона.

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок. Тем не менее, каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена, я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых по всему миру", - говорится в письме.

Он также добавил, что верит в победу Украины как верит в нее и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я, как и ваш президент, верю, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что скоро вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это не продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью называть вас своими друзьями", - написал Джонсон.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал о том, что он понимает под победой в войне.

Также сообщали, что в Пентагоне считают, что Украина может выиграть войну с Россией.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.