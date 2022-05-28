Продвижение России на Донбассе вызывает пессимизм на Западе, что отражено в заявлениях, подобных призыву экс-госсекретаря США Генри Киссинджера закрепить нейтральный статус Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

"Точно так же, как предыдущие неудачи России привели к чрезмерно оптимистичному настрою в отношении способности Украины выиграть войну - относительно небольшие успехи России теперь вызывают тот пессимизм, который отражен в замечаниях Киссинджера", - пишет издание.

По оценке журналистов, российские войска продвигаются на восток Украины благодаря концентрации артиллерии и авиации, теперь контролируя почти всю Луганскую область и угрожая окружить тысячи самых опытных украинских военнослужащих.

Это вызывает опасения, что Россия готова к еще большему прорыву. И приводит к "паническим" призывам Киева поставлять наступательные вооружения, пишет агентство.

При этом российские командиры теперь меньше рискуют и обеспечивают лучшее прикрытие с воздуха, применяя тактику выжженной земли. Это все чаще влечет за собой уничтожение украинской обороны путем продолжительных артиллерийских обстрелов, сообщает Bloomberg.

Мнения экспертов на Западе разделились. Одни считают, что Россия начнет захватывать все больше украинских территорий. Другие называют ее успехи "относительно небольшими".

Сейчас главное ожидание - это прибытие в Украину большей западной поддержки, которую Киев, учитывая медленное продвижение России на Донбассе, может успеть освоить и бросить в бой.

Напомним, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк обозвал Киссинджера, который допустил территориальные уступки Украины, "Давосским паникером".

"Страна" рассказывала, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.