Пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook опубликовал обращение экс-президента Виктора Януковича под названием "На грани... Государственность Украины решается сейчас".

В новом обращении Янукович дает оценку событиям в Украине в 2014-2022, называя их трагедией и обвиняя оппозицию 2014 года в разрушении Украины и расколе общества.

Экс-президент утверждает, что до последнего делал все, чтобы сохранить мир в Украине. По его словам, если бы не победа Майдана в 2014 году, не началась бы война на Донбассе и все последующие события.

Также Янукович пишет, что с Россией нельзя говорить с позиции силы. Он считает, что Киеву придется сесть за стол переговоров с Москвой, причем подтолкнут его к этому страны Запада, в том числе США.

Ранее мы писали, что экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что лично президент "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

Также "Страна" сообщала, что Янукович заявил, что предложил Зеленскому план по Донбассу, но получил отказ.