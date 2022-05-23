Печерский районный суд Киева 23 мая избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Премьер-министром Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб нашей стране - подписал Харьковские соглашения.

"21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу из территории Украины. В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе суд дал разрешение на арест Януковича по делу о незаконном пересечении границы.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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