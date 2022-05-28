Президент Владимир Зеленский дал интервью крупнейшему нидерландскому телеканалу NOS, в котором, среди прочего, кратко оценил военную ситуацию на востоке Украины. По его словам, РФ увеличила число военной техники и людей на Донбассе.

"На востоке Украины есть риски, вызовы, есть шаги по желанию со стороны российской армии окружить нашу, есть большое увеличение военной техники и людей со стороны РФ, есть концентрированный контингент группировки: артиллерия, танки, броня, техника", - сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная ситуация на востоке Украины намного хуже, чем о ней говорят. Во время прямой сессии вопросов и ответов в Twitter Кулеба также сказал, что Украина по-прежнему нуждается в тяжелом вооружении для эффективной борьбы с Россией.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.