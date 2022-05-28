Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением. "Страна" собрала главное в вечернем обращении президента:

1. "Провел сегодня совещание с Кабинетом министров. Заслушал доклады по широкому кругу вопросов. Жду от членов правительства большей активности - в частности, относительно преодоления дефицита топлива, который произошел из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и по нефтебазам в разных регионах страны. И относительно обеспечения рабочих мест для наших людей, и о других важных экономических вопросов".

2. "Сегодня обращался к политическому и экспертному сообществу Индонезии. Говорили об угрозах, которые Россия создала для каждой страны в мире. Чего стоит только один продовольственный кризис".

3. "Пообщался со студентами Стенфордского университета. Было приятно увидеть украинских студентов, которые там учатся. Было приятно и услышать, насколько искренне американское студенческое сообщество понимает, что мы в Украине боремся за нашу общую свободу. Пригласил студентов Стенфорда после окончания обучения присоединиться к проекту восстановления Украины".

4. "Говорил с премьер-министром Италии Марио Драги о том, как не допустить продовольственного кризиса, и о поставках горючего в Украину, и о военной поддержке Украины, и о сложной ситуации на Донбассе".

5. "Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили в Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы усилить его".

6. "Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам".

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.