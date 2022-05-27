Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики готовятся к возможному применению РФ тактического ядерного оружия.

Об этом президент сказал во время своего обращения к гражданам Индонезии.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", - сообщил президент.

Зеленский считает, что такие действия изменят отношение других государств к оружию массового поражения.

"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя приобрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира - это ничего не сказать", - добавил президент Украины.

Ранее мы писали, что сенатор США призвал НАТО подготовиться к ядерному удару со стороны России.

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Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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