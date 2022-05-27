Мировые политики готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики готовятся к возможному применению РФ тактического ядерного оружия.
Об этом президент сказал во время своего обращения к гражданам Индонезии.
"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", - сообщил президент.
Зеленский считает, что такие действия изменят отношение других государств к оружию массового поражения.
"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя приобрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира - это ничего не сказать", - добавил президент Украины.
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