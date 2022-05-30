Россияне продвигаются внутрь Северодонецка, бои в городе продолжаются, ситуация очень тяжелая.

Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он также добавил, что пользоваться трассой Лисичанск - Бахмут опасно, задействуются более безопасные варианты эвакуации и подвоза гуманитарных грузов (видимо, речь о дороге через Северск - Ред.).

Вместе с тем, Гайдай сказал, что в Северодонецке расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности. Также исчезли три врача, передняя часть их автомобиля разорвана, связи с ними нет. Не исключено, что эти люди пытались эвакуироваться или попасть в Северодонецк.

Кроме того, губернатор завил, что критическая инфраструктура Северодонецка разрушена, 60% жилищного фонда восстановлению не подлежит.

Напомним, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.