"Здесь может быть новый Мариуполь" - под таким заголовком в воскресном номере Bild идет репортаж из Северодонецка и Лисичанска.

Лисичанск почти опустел, свидетельствуют журналисты немецкого издания, от прежних 100 000 жителей остались единицы. Многие бежали не только из-за постоянных обстрелов, но и из страха быть окруженными русской армией.

Ирина (38 лет) и ее муж Руслан (45 лет) не хотят ехать, несмотря на опасность. "Мы оба потеряли работу из-за войны, но, по крайней мере, у нас здесь есть квартира". Они оба не знают, где еще найти жилье. "Мы не знаем, чего ожидать, но наши соседи тоже остались, и мы тоже не уйдем так быстро", — говорит Руслан, пока на заднем плане продолжают падать снаряды.

Для украинских военных в двух городах ситуация становится все более опасной: их путь снабжения находится под постоянным огнем. Это показывает, что российская армия имеет в своем распоряжении гораздо больше артиллерии и может гораздо чаще вести огонь по украинским позициям, чем наоборот, констатирует Bild.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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