Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что сражения в Северодонецке идут в городской застройке.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Оккупантам удалось все-таки продавить территорию с окраины, где гостиница "Мир", и немного продвинуться вглубь города. В городе идут и будут идти уличные бои", - сказал Гайдай.

Также он сказал, что эвакуация из Луганской области остановлена до стабилизации ситуации с безопасностью.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Лиман Донецкой области находится под российским контролем, ведутся бои вокруг города.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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