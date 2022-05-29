В новом видео Зеленский обратился к Киеву, Харькову, Кривому Рогу и Северодонецку
Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 29 мая.
"Мое обращение посвящено четырем городам нашей страны - Киеву, Харькову, Кривому Рогу и Северодонецку. А через них - всем украинским городам и громадам", - сказал президент.
После своего визита в Харьков Зеленский сделал ряд заявлений:
- "В Харькове сейчас мощное оружие, армия, мэр города, полиция и другие службы работают как единый механизм. Все сделано для того, чтобы враг даже не подумал пойти на нашу область".
- "Уволен начальник СБУ области, он "плохо работал", теперь им займется следствие".
- "Треть Харьковской области еще под оккупацией, это временно. Скоро освободим".
- "Как только освободим область, начнется восстановление города и области. Город будет восстанавливаться только передовыми разработками и технологиями".
Ранее мы писали, что Зеленский посетил Харьков и обсудил с мэром Тереховым восстановление инфраструктуры.
Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский подтвердил информацию западных СМИ о поставках РСЗО в Украину.
Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.
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