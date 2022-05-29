Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 29 мая.

"Мое обращение посвящено четырем городам нашей страны - Киеву, Харькову, Кривому Рогу и Северодонецку. А через них - всем украинским городам и громадам", - сказал президент.

После своего визита в Харьков Зеленский сделал ряд заявлений:

"В Харькове сейчас мощное оружие, армия, мэр города, полиция и другие службы работают как единый механизм. Все сделано для того, чтобы враг даже не подумал пойти на нашу область". "Уволен начальник СБУ области, он "плохо работал", теперь им займется следствие". "Треть Харьковской области еще под оккупацией, это временно. Скоро освободим". "Как только освободим область, начнется восстановление города и области. Город будет восстанавливаться только передовыми разработками и технологиями".

Ранее мы писали, что Зеленский посетил Харьков и обсудил с мэром Тереховым восстановление инфраструктуры.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский подтвердил информацию западных СМИ о поставках РСЗО в Украину.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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