По мнению президента Владимира Зеленского, внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять с поста Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал в интервью нидерландскому телеканалу NOS.

Как считает президент, в команде Путина давние прочные связи.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", - сказал Зеленский.

Ранее "Стран" приводила предположение США, что российский министр обороны Сергей Шойгу в скором времени попытается совершить государственный переворот. Об этом в марте написал в Твиттере некий Джеймс Пасилео, который называет себя военкором.

А на днях бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав заявил, что президент России скоро уйдет с поста, а сменит его секретарь Совбеза Николай Патрушев. Дирлав предполагает, что окружение сместит Путина и "вероятно отправит в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России".