Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили военную помощь, активизацию работы над гарантиями безопасности и поставки топлива в Украину.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Также Зеленский заявил, что "необходимо совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты".

В свою очередь, британское правительство сообщило, что Борис Джонсон заверил Зеленского, что Британия работает с международными партнерами для возобновления экспорта зерна из Украины.

Напомним, что глава ОПУ Андрей Ермак и экс-генсек НАТО возглавили группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Украина хочет получить такие гарантии в обмен на объявление военного нейтралитета.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.