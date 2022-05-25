Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что нейтралитет Украины все еще может рассматриваться как конечная цель в урегулировании конфликта, хотя возможностей для этого меньше, чем было в прошлом.

Киссинджер напомнил, что в статье, написанной им еще восемь лет назад, он называл "идеальным" вариантом существование Украины в качестве "государства нейтрального типа, моста между Россией и Европой".

"Я думаю, что возможность сейчас не существует в той же степени, но ее все еще можно воспринимать в качестве конечной цели", - заявил он, выступая на форуме в Давосе.

Также Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что мирные переговоры нужно начать как можно быстрее, иначе мир ждут сильные потрясения.

"Переговоры о мире должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения, создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО с большой сплоченностью, а в войну против самой России", – сказал Киссинджер.

Кроме того, он сказал, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России в Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки. Из-за этих слов на Банковой его жестко раскритиковали, назвав "давосским паникером".