Предложения по гарантиям безопасности для Украины теперь будет разрабатывать международная консультативная группа, которую возглавят глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на слова своего руководителя.

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также учёные будут приглашены присоединиться к работе группы", – рассказал Ермак.

Он убежден, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – добавил глава ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что война между Украиной и Россией будет завершена дипломатическим путем, но формат мирных переговоров будет гибридным.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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