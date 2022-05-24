42% украинцев согласны с тем, что страна может отказаться от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности крупных стран. При этом 39% украинцев считают, что отказываться от Североатлантического Альянса нельзя.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса КМИС, проведенного 13-18 мая.

15% участников опроса затрудняются с ответом на вопрос о том, может ли, на их взгляд, Украина отказаться от планов вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности. 4% респондентов не согласны ни с одним из предложенных утверждений.

Больше всего сторонников отказа от НАТО на востоке (50%), меньше всего - на западе Украины (35%).

Напомним, еще в апреле, согласно данным опроса "Рейтинг", вступления Украины в НАТО хотели 68% опрошенных украинцев.

Вместе с тем, сообщалось, что Италия разработала план прекращения войны в Украине. Он подразумевает быстрое вступление Украины в ЕС и нейтральный статус без присоединения к НАТО

Как писала "Страна", Киев и Москва приветствовали усилия итальянской стороны, но по содержанию комментировали их сдержанно.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.