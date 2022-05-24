82% украинцев считают недопустимыми территориальные уступки ради мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая.

Опубликованные результаты показывают, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Статистика: КМИС

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на востоке, где сейчас идут бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на Юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).

Среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).

Напомним, что, согласно опросам, больше половины украинцев считают, что Украина по итогам войны вернёт себе Крым и Донбасс.

Также мы писали, что 42% украинцев согласны с тем, что страна может отказаться от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности крупных стран. При этом 39% украинцев считают, что отказываться от Североатлантического Альянса нельзя.