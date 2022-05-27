США не будут воевать из-за Украины, в том числе на море.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о том, возможно ли применение военной силы США для обеспечения экспорта зерна из Одессы.

"У нас нет планов использовать вооруженные силы США, чтобы содействовать вывозу зерна за пределы Украины", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что президент Джо Байден выразился однозначно, заявив, что на Украину для участия в гипотетическом конфликте с Россией не отправится ни один американский боец. Это касается как боевых действий в воздухе, так и на море.

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что уже в середине июля мир начнет ощущать продовольственный кризис. Ведь Россия продолжает блокировать порты Черного моря и не дает экспортировать украинское зерно.

Ранее мы писали, что в Черном море у Дуная из-за украинского зерна образовался затор. Румыния не успевает оформлять суда.

Также "Страна" сообщала, что спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отреагировал на решение России открыть "гуманитарный коридор" из украинских портов, заблокированных Черноморским флотом РФ. Он назвал это "информационно-психологической операцией" противника.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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