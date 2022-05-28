Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вести переговоры о мире имеет смысл только с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такую мысль он высказал в интервью нидерландскому телеканалу Nieuwsuur.

"Он сформировал государство, в котором никто не может принимать решения. Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат", - объясняет свою мысль Зеленский.

Он не сомневается, что Украина выиграет войну с Россией.

"Вопрос в том, какой ценой и когда. Для меня победа означает возвращение всей нашей территории. Я не думаю, что мы сможем вернуть себе всю нашу территорию военным путем. Если мы решим это сделать, это будет стоить нам сотен тысяч жизней. Это точно. Каждый украинец хочет вернуть и Донбасс, и Крым. Я думаю, мы должны хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. Тогда можно будет говорить о восстановлении нашей территории дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Он также отреагировал на слова журналистки телеканала о том, что США предлагали готовиться к войне, бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до вторжения.

"Я с этим был не согласен, потому что не стоило создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Только когда началось вторжение, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд (долларов - Ред.). Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это (подготовку - Ред.) за год, у нас уже не было бы экономики. Что касается нашей армии, то она была готова", - сказал Зеленский.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк предостерег Европу, что попытки переговоров с РФ могут закончиться "кровавым переделом границ" в мире.

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Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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