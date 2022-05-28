Советник главы Офиса президента Украины и официальный член переговорной группы с РФ Михаил Подоляк предостерег Запад от переговоров с Москвой.

Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с Россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что тут – как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни.

Отвечу прямо: это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира.

Любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет?", - пишет Подоляк.

Он добавил, что "Украина будет воевать с Россией до победного финала". А если "Запад опять дрогнет", то "Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком".

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Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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