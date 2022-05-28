Подоляк предостерег Европу, что попытки переговоров с РФ могут закончиться "кровавым переделом границ" в мире
Советник главы Офиса президента Украины и официальный член переговорной группы с РФ Михаил Подоляк предостерег Запад от переговоров с Москвой.
Об этом он написал у себя в телеграм-канале.
"Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с Россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что тут – как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни.
Отвечу прямо: это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира.
Любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет?", - пишет Подоляк.
Он добавил, что "Украина будет воевать с Россией до победного финала". А если "Запад опять дрогнет", то "Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком".
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