В переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой", обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью порталу Sabah.

"В российско-украинском переговорном процессе наблюдается застой, Украина даже заявила, что прекратила переговоры. Борьба на местах продолжается. Ведутся переговоры об обмене украинских солдат, захваченных Россией, и российских солдат, захваченных Украиной. Переговоры о прекращении огня отошли на второй план", — сообщил Чавушоглу.

Министр также указал на проблему экспорта зерна, которое заблокировано в украинских портах российским флотом. По словам главы МИД, сейчас его вывоз невозможен из-за соображений безопасности. Однако обсуждение этого вопроса продолжается.

Напомним, один из участников украинско-российских переговоров, новый глава ЛДПР Леонид Слуцкий 27 мая заявил, что сейчас переговорный процесс находится "на низком профиле", но формат не прекращен.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.