Один из участников украинско-российских переговоров, новый глава ЛДПР Леонид Слуцкий 27 мая заявил, что сейчас переговорный процесс находится "на низком профиле", но формат не прекращен. Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что на прошлой неделе Слуцкий заявлял, что переговоры не ведутся ни в каком формате.

О заморозке процесса сегодня, 27 мая, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что переговоры заморожены по решению Киева. По словам Пескова, Киев постоянно делает заявления, противоречащие друг другу.

"Это не позволяет понять в полной мере, чего хочет украинская сторона, готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел", - сказал он.

Напомним, ранее Песков заявлял, что Москва ждет от Киева принятия выдвинутых Россией требований.

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