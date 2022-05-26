Москва ждет от Киева принятия озвученных Россией требований и "осознания реальной ситуации". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", - заявил он.

На уточнение о том, идет ли речь о территориальных уступках, Песков сказал: "Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить".

Ранее СМИ публиковали шесть требований РФ к Украине на переговорах:

отказ от движения в НАТО; нейтральный статус Украины, одним из гарантов которого станет Россия;

русский язык в качестве второго государственного; отмена законов, "которые его ущемляют";

признание Крыма российским;

признание независимости "ЛДНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей;

"денацификация", то есть, как утверждает российская сторона, "запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов";

"демилитаризация", то есть полный отказ Украины от наступательных вооружений.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский выдвинул условие возвращения Украины к переговорам с Россией - деоккупация территорий, захваченных после 24 февраля.

Также мы писали, что Кулеба заявил, что Киев приветствует любой мирный план, где нет уступок территорий Украины.

Кроме того, мы разбирались, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.