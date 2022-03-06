В США предполагают, что российский министр обороны Сергей Шойгу в скором времени попытается совершить государственный переворот.

Об этом сообщил Твиттер некий Джеймс Пасилео, который называет себя военкором, но при этом он широко неизвестен (754 подписчика на момент публикации) со ссылкой на "официальные лица США".

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить государственный переворот на следующей неделе. Растущее дистанцирование между людьми и разговоры за закрытыми дверями предполагают, что замена разрабатывается. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - сказано в сообщении.

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