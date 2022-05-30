Город Лиман Донецкой области находится под российским контролем, ведутся бои вокруг города.

Об этом рассказал в эфире Фейгин.Live советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, боевые действия ведутся в направлении населенного пункта Озерное, "к переправе через Северский Донец, за которой Северск".

"Плюс маленький хвост в сторону Славянска вытягивают. Там две реки, водные преграды, вытянуть его будет непросто. Это на подсечку нашей группировки, которая сопротивляется той российской группировке, которая наступает со стороны Изюма", - сказал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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