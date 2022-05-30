В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 30 мая, в которой говорится, что российские войска продолжают перегруппировку и ведут ракетные обстрелы украинских городов.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Слобожанском направлении (Харьковская область) противник продолжает подготовку к наступлению, готовит поставки вооружения и военной с территории РФ. На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении н. п. Курулька (восточнее Барвенково) предпринял попытку штурма, но отошел на ранее занятые позиции. На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах Соледара и Северска. В Лиманском направлении враг перегруппировывается и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов форсирования рек. На Северодонецком направлении противник ведет штурм в районах Северодонецка, Тошковки и Устиновки, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах н. п. Камышеваха, Новолуганское и Берестовое. В ходе удачного наступления ВСУ враг понес потери и отошел из н. п. Николаевка Херсонской области. В район острова Змеиный переведены десантный катер "Дюгонь" и два противодиверсионных катера "Раптор".

Ранее мы писали, что РФ перебрасывает войска и технику к границам с Сумской областью.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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