Враг отходит на Херсонщине и перегруппируется под Лиманом. Новая сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 30 мая, в которой говорится, что российские войска продолжают перегруппировку и ведут ракетные обстрелы украинских городов.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Слобожанском направлении (Харьковская область) противник продолжает подготовку к наступлению, готовит поставки вооружения и военной с территории РФ.
- На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении н. п. Курулька (восточнее Барвенково) предпринял попытку штурма, но отошел на ранее занятые позиции.
- На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах Соледара и Северска.
- В Лиманском направлении враг перегруппировывается и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов форсирования рек.
- На Северодонецком направлении противник ведет штурм в районах Северодонецка, Тошковки и Устиновки, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах н. п. Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.
- В ходе удачного наступления ВСУ враг понес потери и отошел из н. п. Николаевка Херсонской области.
- В район острова Змеиный переведены десантный катер "Дюгонь" и два противодиверсионных катера "Раптор".
Ранее мы писали, что РФ перебрасывает войска и технику к границам с Сумской областью.
Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.
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