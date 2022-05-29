Скандальный законопроект №7351 нардепа Марьяны Безуглой о возможности расстрела военнослужащих ВСУ офицерами за дизертирство, был отозван 24 мая. Однако само появление такого законопроекта, пусть даже не дошедшего до рассмотрения, свидетельствует, что проблема существует и по этому поводу власти уже бьют тревогу.

Тем более, что появляется и немало видеороликов, которые выкладывают украинских военные в соцсетях, где подтверждает свой самовольный отход с фронта и поясняют его причины.

Мы уже писали о таких случаях, но в последнее время их стало заметно больше. Особенно в районе Северодонецка, где идут самые жестокие бои. Причем, как рассказали "Стране" военные, ухудшение ситуации для ВСУ на этом направлении в том числе связано и с участившимися случаями самовольного ухода с позиций.

"Страна" выясняла, почему эта проблема обостряется.

О чем говорят бойцы на видео

Стоит сказать, что случаи оставления позиций целыми подразделениями происходят по обе стороны фронта. Соответственно, все это сразу же берется на вооружение специалистами по информвойне, как Украины, так и РФ и преподносится как общее явление. Дескать, войска противника не хотят сражаться (о случаях ухода с позиций мобилизованными из "ЛДНР" мы, например, писали здесь).

Собственно, дезертиры были и всегда будут на любой войне. Именно поэтому в законодательстве каждой страны мира существуют законы об ответственности военнослужащих за дезертирство. В Украине это статья Уголовного кодекса № 408. Причем, дезертирство в условиях военного положения или боевой обстановке по части 3 этой статьи УК предусматривает достаточно жесткое наказание – от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

Однако эти меры не останавливают солдат некоторых подразделений, которые покидают позиции.

В начальный период войны самовольно оставляли части отдельно взятые солдаты из ВСУ. Военные самостоятельно решались на бегство с фронта, не выдерживая жестких условий войны – по информации источников "Страны" в военной прокуратуре, таких случаев с 24 февраля, среди украинских солдат насчитывается более восьмисот. Причем большая часть из них находится в розыске.

Первые случаи группового дезертирства начались в мае и связаны с ухудшением ситуации для ВСУ на Донбассе.

19 мая в социальных сетях появился видеоролик, в котором целый взвод 115-й бригады из Житомирской территориальной обороны ВСУ обратился к Зеленскому и Залужному с отказом выполнять боевые задание под Северодонецком. Военные обосновали свои действия претензиями в адрес командования: их бросили в бой без тяжелой техники, снабжения и обеспечения боеприпасами, водой и пищей.

В качестве примера солдаты показали пулеметы Дегтярева и Максима времен прошлых мировых войн, с которыми их отправили воевать против танков и тяжелой артиллерии. А командиры, по словам бойцов, фактически устранились от руководства.

Результатом обращения военных стал арест и открытие в отношении них уголовных производств по ч.3, ст.408 дезертирство. Более тридцати этих бойцов были разоружены и помещены в СИЗО в Бахмуте.

Позже похожее видео-обращение появилось от подразделения 58 бригады ВСУ, и 2 роты 46 отдельного батальона ВСУ. Объяснения были такими же – бойцы обвиняли командование, что их бросили в безвыходную ситуацию без серьезного вооружения в качестве пушечного мяса – затыкая наиболее проблемные участки фронта.

Буквально на днях появилась еще одна запись из под Северодонецка, на которой бойцы прямо отказываются выполнять приказ офицеров и снимают это на видео.

"Посылать на фронт тероборону было ошибкой"

По мнению источников "Страны" в Генштабе ВСУ, оставление частью украинских подразделений своих позиций на нескольких участках фронта сделало возможным прорыв противника вплотную к Северодонецку и заходу в черту города.

Впрочем, часть высокопоставленных украинских военных, с которыми пообщалась "Страна", считает уход нескольких подразделений с позиций следствием, а не причиной ухудшения ситуации на фронте.

"Под Северодонецком, Лисичанском, в районе Бахмута и Соледара к середине мая сложилась тяжелая ситуация. Подразделения, которые там были, оказались измотаны тяжелыми боями, их не могли отвести в тыл для ротации практически больше месяца. Также на этих направлениях совсем плохая логистика – трассы обстреливаются российской артиллерией и авиацией. Поэтому снабжение всем, что нужно войскам, затруднено, а на некоторых участках подразделения вынуждены действовать почти автономно. Нехватка боеприпасов, воды, продуктов там это реальный факт. Поэтому было решено заменить несколько подразделений, понесших большие потери и вымотанных морально другими частями. Было принято решение выдвинуть на позиции несколько частей теробороны из третей линии обороны. Но это было ошибкой, так как части ТРО оказались не готовы к войне. Это касается не только психологической составляющей, но и обеспечения этих подразделений ТРО. Это легкая пехота, плохо обученная, слабо вооруженная, собранная из людей, плохо представляющих себе современную войну. Многие из них, ранее даже воевавшие в АТО, никогда не попадали в условия, когда из окопа просто нельзя сутками поднять головы из-за интенсивных артиллерийских обстрелов. Поэтому и произошли уходы с позиций – это следствие того, что ВСУ сейчас остро не хватает обученных и психологически готовых к войне солдат" - рассказал "Стране" подполковник ВСУ Н.

Впрочем, он подтвердил, что кроме частей теробороны, случаи ухода с позиций были и среди регулярных частей ВСУ.

"Переоделся в гражданское и под видом беженца уехал домой"

"Страна" также пообщалась с одним из бойцов, оставившим свою воинскую часть.

"Мобилизовался в ТРО добровольцем, еще в начале войны. Сначала представлялось, что война закончится в течении месяца, максимум двух – из всех утюгов об этом вещали. Большинство сослуживцев в моей части тоже добровольно пришли служить. Но обучения практически не было, пару часов в день стреляли на заброшенном заводе под руководством инструктора. В основном, службу несли на блок-посту, проверяли машины. Многие служили еще при СССР и уже забыли навыки. Другие не служили вообще и представляли себе войну только по кино.

В апреле нашу часть перевели на передовую. Мы сразу попали под обстрел, причем в первый же день было три "200-х".

На второй и третий день наши позиции обстреливали почти беспрерывно. Даже те из нас, кто раньше служил в АТО, сильно упали духом. В общем, через неделю из батальона ушло в самоход и не вернулись первые двое, командование их фиксировало как СЗЧ (самовольное оставление части, предполагающее более мягкие меры наказания, чем дезертирство – Ред.).

К концу месяца, каждый второй болел, кашляли, с температурой – в окопах мокро, холодно было. В санчасть никого не отпускали, фельдшеры просто таблетки давали.

Над нами все время русские дроны летали, передвигаться по окопам, даже в туалет отойти – смертельно опасно. А в один из дней нас начали гатить русские вертушки, а потом обстреляли "Градами". И танки на нас пошли. Никаких Джавелинов или Стингеров в нашем подразделении отродясь не было – на все подразделение всего пару "Фаготов" (противотанковый ракетный комплекс - Ред.) советского производства и несколько ручных пулеметов. Поддержки артиллерийской почти не было с нашей стороны. Выдержать это было невозможно.

Через пару недель я все-таки отпросился в санчасть в тыл – сильно кашлял и температура под 38. Назад уже не вернулся – переоделся в гражданское и под видом беженца поездом уехал домой. Знаю, что объявили в розыск. Но возвращаться на убой больше не хочу" - рассказал на условиях анонимности боец батальона ТРО.

"Боец должен чувствовать уверенность"

По словам опрошенных нами офицеров ВСУ, пока нет единого мнения, как решать проблему самовольного оставления позиций.

Одни командиры предлагают провести показательные суды с суровыми приговорами.

Другая часть генералитета и старших офицеров предлагают более мягкие меры - проводить "воспитательную" работу с военными, бросившими позиции в бою.

Также есть мнение, что на передовую не нужно вообще отправлять подразделения, сформированные целиком из новобранцев и теробороны.

"Их нужно обучить в тылу, а затем посылать на фронт не как единое подразделение, а распределять малыми группами между фронтовыми частями, восполняя их потери в живой силе. Таким образом новобранцы будут попадать в уже слаженное подразделение под командование боевых офицеров и будут сражаться плечом к плечу с опытными солдатами. Так будет надежнее, чем посылать на фронт целое необстрелянное подразделение теробороны, в котором могут поддаться панике все - и солдаты, и командиры", - сказал "Стране" свое мнение один из офицеров ВСУ, который воюет на Донбассе.

Еще один офицер, с которым поговорила "Страна", считает, что решением проблемы может стать более тщательный отбор в подразделения личного состава, а не раздавать повестки на улицах.

"Ясно, что даже драконовскими мерами удержать необстрелянных бойцов на передовой невозможно, если в подразделении начинается паника. Чтобы этого не происходило, боец, попадая на фронт должен чувствовать, что он попал в надежную структуру и чувствовать уверенность. Они должен видеть, что в его подразделении есть достаточно техники и вооружений, а командиры опытные и знают свое дело. И сам он должен обладать уже отработанными ранее в учебе навыками боя. В таком случае вероятность паники и дезертирства будет значительно уменьшена", - говорит "Стране" офицер ВСУ.