Бойцы 115-й бригады, которые отказались выполнять приказы в Северодонецке, записав видео о плохих условиях службы, отправлены в СИЗО как дезертиры.

Об этом заявили сами военные, записав новое видео.

На кадрах они говорят, что отправлены в СИЗО номер шесть.

Напомним, ранее военнослужащие взвода 3 батальона 115 бригады взбунтовались и записали из Севередонецка видео к президенту Украины и главкому ВСУ. Они заявили, что отказываются выполнять боевые задачи из-за отсутствия подкрепления. Также бойцы нарекали на некомпетентность своего командования. Подробнее об этой истории мы писали в отдельном материале.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области местные женщины взбунтовались и штурмовали военкомат, протестуя против, что их мужей из теробороны хотели отправить на фронт.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.