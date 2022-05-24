Взбунтовавшие украинские военнослужащие сообщили, что попали в СИЗО как дезертиры. Видео
Бойцы 115-й бригады, которые отказались выполнять приказы в Северодонецке, записав видео о плохих условиях службы, отправлены в СИЗО как дезертиры.
Об этом заявили сами военные, записав новое видео.
На кадрах они говорят, что отправлены в СИЗО номер шесть.
Напомним, ранее военнослужащие взвода 3 батальона 115 бригады взбунтовались и записали из Севередонецка видео к президенту Украины и главкому ВСУ. Они заявили, что отказываются выполнять боевые задачи из-за отсутствия подкрепления. Также бойцы нарекали на некомпетентность своего командования. Подробнее об этой истории мы писали в отдельном материале.
Также мы сообщали, что в Закарпатской области местные женщины взбунтовались и штурмовали военкомат, протестуя против, что их мужей из теробороны хотели отправить на фронт.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
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