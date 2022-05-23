Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказал о вечерних ракетных ударах по Павлограду и Синельниковскому району.

Об этом чиновник написал в Telegram.

"Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре... Серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети.

Когда возобновим движение, пока неясно. В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна", - сообщил губернатор.

Ранее мы писали, что войска РФ обстреляли из "Ураганов" Криворожский район Днепропетровской области.

Также "Страна" сообщала, что в воскресенье, 22 мая, российские оккупанты обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области. Ракета попала в реку Самара.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.